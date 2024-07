Motorista perde controle de carro e invade hospital privado no Meireles

O motorista de um carro do modelo Creta perdeu o controle do automóvel e acabou subindo a calçada do Hospital Prontocardio, no bairro Meireles, em Fortaleza, neste domingo, 21. O veículo invadiu a unidade de hospitalar localizada na avenida Barão de Studart, próximo ao cruzamento com a rua Tenente Benévolo. Ninguém ficou ferido.

Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a AMC afirmou que o motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ele estava de cinto de segurança e também não ficou ferido.