Dia dos Avós: a experiência de quem os enxerga como pais de coração

O Dia dos Avós é uma data cristã que relembra Joaquim e Ana, os avós de Jesus Cristo Crédito: Freepik

Avó é chamego. É alento, lar e carinho concentrados em uma pessoa que nos conhece de uma vida e que tem uma vida para conhecer. Nesta sexta-feira, 26, comemora-se o Dia dos Avós e da pessoa idosa, uma data cristã que relembra Joaquim e Ana, os pais de Maria, e um dia para aproveitarmos a companhia dos chamados “pais duas vezes”. Em alguns lares, os avós realmente assumem o papel de pais e num gesto de amor tomam os netos como filhos de coração. É o caso da contabilista Pâmella Feitosa, que com seis meses de idade foi morar com a avó paterna, dona Vera Lúcia, e desde então aprendeu inúmeras lições de vida com a “mãe de coração”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A minha avó nunca foi de dar abraços, beijos e falar que ama, o jeito que ela demonstra o amor é sendo cuidadosa, a nossa relação mudou muito depois que meu avô faleceu e deixou nós duas. Ela sempre foi muito fechada com os seus sentimentos, mas depois desse acontecimento eu vi o quanto ela é sensível”, relata.

Ela conta que atualmente tem uma relação muito agradável com a avó e que a comunicação melhorou com o tempo. "Agora eu sei como ela se sente em diversas situações do cotidiano, ela é minha companhia, eu sei que ela sempre vai me apoiar, eu me sinto muito bem cuidada por ela", descreve. Conexões com avós, em muitos casos, são muito fortes e por esse motivo existe aquela história de "os avós colocam os netos a perder".