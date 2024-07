Erro técnico faz sistema notificar entrega de cartões do VaiVem que não estavam prontos

Um dos lotes de cartões que dão acesso ao programa VaiVem , do Governo do Estado, apresentou um erro técnico , notificando estudantes de que as carteirinhas estariam disponíveis para a entrega sem estarem prontas.

De acordo com a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), responsável pela coordenação do programa, as carteirinhas que foram notificadas como prontas para os estudantes ainda se encontram em processo de impressão. O erro teria sido no site oficial do programa.

“Ressaltamos, ainda, que nossos técnicos corrigiram, prontamente, a informação em nosso sistema e no site oficial”, explicou a Arce por meio de nota. Os estudantes devem voltar a consultar o site a partir do dia 12 de agosto para saber se os cartões já estão disponíveis para a entrega.

A distribuição das carteirinhas do VaiVem é feita no posto do Detran mais próximo da residência de cada aluno. É preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto no momento da retirada.