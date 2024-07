Veja recomendações de trânsito no entorno do Castelão para os jogos desta quinta, 25, e sábado, 27

O Ceará enfrenta o Botafogo-SP nesta quinta-feira, 25, e Fortaleza joga contra o São Paulo no sábado, 27

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 30 agentes de trânsito e orientadores de tráfego estarão presentes nas vias no horário das partidas, ambas realizadas às 21h30min . As atividades começam quatro horas antes dos confrontos futebolísticos.

Por causa das partidas entre Ceará x Botafogo-SP, que será realizada nesta quinta-feira, 25, e Fortaleza x São Paulo, no sábado, 27, o entorno da Arena Castelão terá uma série de operações de trânsito para garantir mais segurança aos torcedores que pretendem assistir aos jogos.

O destaque são as vias no entorno do estádio: Alberto Craveiro, Paulino Rocha e a rotatória da praça esportiva. Elas serão monitoradas e cones serão distribuídos para induzir a redução de velocidade e reforçar a segurança na travessia de pedestres.

O tempo dos semáforos também será ajustado para garantir mais fluidez na movimentação dos veículos. Para facilitar a circulação de automóveis que seguem à BR-116 — que leva a outros bairros da cidade, como Cidade dos Funcionários e Aldeota — , o canteiro central da avenida Paulino Rocha será aberto próximo ao portão de saída do estacionamento do Castelão.

Recomendações da AMC

Os condutores devem redobrar a atenção às normas de circulação e garantir que não estejam estacionados em locais proibidos, pois as viaturas estarão no entorno para coibir as irregularidades. É proibido estacionar em passeios, garagens e ao lado de canteiros.