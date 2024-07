Suspeito de ataques cibernéticos e vazamento de dados é preso em Fortaleza

Jovem teria invadido rede de uma instituição financeira e divulgado informações de prefeituras ao redor do País. Ficha criminal do capturado também inclui corrupção de menores e associação criminosa

Um homem de 22 anos foi preso nessa segunda-feira, 22, suspeito de realizar ataques cibernéticos a diversas instituições no País. A captura aconteceu na residência do suspeito em Fortaleza, no bairro Panamericano, onde também foi apreendido um celular.

Sob o pseudônimo de “karamujo”, o jovem teria realizado ataques cibernéticos a prefeituras de diversos municípios do Brasil, vazado dados de uma instituição bancária brasiliense e divulgado arquivos particulares.