Cortejo com as cinzas do cearense Clóvis Beviláqua e esposa ocorre nesta quinta em Fortaleza

Urna passará por locais que tiveram ligação com o casal antes do sepultamento das cinzas do casal na sexta-feira, 26, no município de Viçosa do Ceará, cidade onde o cearense nasceu

Um cortejo que levará a urna com as cinzas do cearense jurista Clóvis Beviláqua e a sua esposa, Amélia de Freitas Beviláqua, ocorre nesta quinta-feira, 25, em Fortaleza. A urna passará por quatro locais na Capital antes do sepultamento das cinzas do casal no município de Viçosa do Ceará, a 349 quilômetros de Fortaleza, cidade onde o cearense nasceu.



A homenagem ao jurista e a esposa começa a partir das 11 horas, na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), no bairro Edson Queiroz, em seguida, às 12h30min, a urna segue para a Academia Cearense de Letras (ACL), no Centro.

A partir das 14 horas, as cinzas do casal estarão na sede da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB/CE), no bairro Guararapes. O cortejo com a urna será finalizado, a partir das 15h30min, no Instituto do Ceará, no Centro de Fortaleza. As cinzas deverão ficar entre 40 a 50 minutos em cada local e homenagem será aberta ao público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o presidente da comissão organizadora do cortejo, professor José Luís Lira, os locais foram escolhidos a partir do histórico e ligação do jurista com as instituições. “Em 1935, foi a última vez que o Clóvis Beviláqua esteve no Ceará e ele fez esse roteiro pelas instituições junto com a dona Amélia”, disse.