Fortaleza: PM é investigado por divulgar fotos íntimas da ex-namorada

Conteúdo teria sido compartilhado em um grupo do Whatsapp em 2022. Sindicância foi instaurada contra o cabo no último dia 19. Inquérito continua em andamento

Um cabo da Polícia Militar do Ceará é investigado pela suspeita de ter divulgado fotos íntimas da ex-namorada em um grupo do aplicativo Whatsapp. Na última sexta-feira, 19, portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado anunciando a instauração de sindicância disciplinar contra o militar.



Conforme o texto da portaria, o PM também é suspeito de ameaçar divulgar vídeos íntimos em que ela aparece. O caso foi denunciado pela mulher em Boletim de Ocorrência (BO) em março de 2022.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e a vítima obteve uma medida protetiva contra o PM.