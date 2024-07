Academia Enem: estudantes recebem kits a partir desta quarta-feira, 24

Para receber o kit, que inclui uma carteirinha de estudante e uma camiseta do programa, é necessário que o estudante compareça a um dos equipamentos da Rede Cuca e Redejuv entre os dias 24 e 27 de julho, portando um documento de identificação com foto. Confira os locais de entrega:

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv) e Instituto Juventude Inovação, iniciará, a partir desta quarta-feira, 24, a entrega dos kits aos alunos que participam do Academia Enem . O programa é voltado às pessoas que desejam ingressar no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares em geral.

Sábado (27 de julho)

8 às 12 horas

Pracinha da Cultura Pedras

Centro Cultural Canindezinho

Pracinha da Cultura Vicente Pinzon

13 às 17 horas

Polo da Bela Vista

Igor Andrade

A organização reitera a importância de respeitar as datas e horários estabelecidos para que todos os contemplados pelo programa possam receber os kits de forma organizada e pontual.

Academia Enem

Com atuação desde 2013, o Academia Enem já beneficiou mais de 90 mil jovens, em especial os estudantes da rede pública de ensino. A iniciativa, da Prefeitura de Fortaleza, visa orientar e preparar os jovens para o ingresso no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e vestibulares em geral.

O programa também pretende tornar menos desiguais as oportunidades de ocupar uma vaga nas universidades e, em paralelo a isso, prepara o jovem para ingressar no mercado de trabalho.