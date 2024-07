Após derrota para o Fortaleza, CEO do Atlético-GO sobe o tom com elenco e Mancini

Gestor do clube deixou claro a insatisfação com o desempenho dos jogadores e do técnico Vagner Mancini após a derrota diante do Tricolor

Depois do revés sofrido pelo Atlético-GO diante do Fortaleza pela Série A, o CEO da SAF do clube goiano, Adson Batista, concedeu entrevista coletiva à imprensa e teceu duras críticas ao elenco e ao técnico Vagner Mancini, ex-Ceará.

Com a derrota e 3 a 1 na Arena Castelão, o Dragão assumiu a lanterna do campeonato chegando a uma sequência de nove jogos sem vencer. Sobre a partida contra o Leão do Pici, Adson Batista ressaltou sua insatisfação com a postura da equipe rubro-negra em campo.

“O time é muito fraco emocionalmente. Qualquer dificuldade que tenha no jogo desorganiza o time, além disso as mexidas que nós tivemos não contribuíram em nada. E a partir do momento que foi expulso o jogador do Fortaleza o nosso time se perdeu, ali era o momento pra gente crescer no jogo”, disse o gestor.