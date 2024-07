Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e exalta "maturidade" da equipe

Com o triunfo sobre o adversário, o Leão do Pici passou a fechar o G-4 da Série A do Brasileirão, com 32 pontos somados. Sobre a partida, Vojvoda destacou a importância da vitória. “Depois que ficou dez contra dez o jogo ficou mais aberto e fizemos mudanças que entraram bem no jogo e conseguimos ganhar uma partida importante para nós”, analisou o comandante argentino.

Após a vitória do Fortaleza sobre o Atlético-GO na noite desse domingo, 21, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou em entrevista coletiva sobre o desempenho da equipe tricolor e exaltou a confiança da equipe para superar o inconstante início de temporada.

Chegando à sétima vitória consecutiva como mandante, com 80% de aproveitamento na Série A, o Tricolor soube aproveitar o fator casa para dar fim à sequência de empates com a qual sofreu no início da competição. Em maio, o Fortaleza chegou a igualar o número de empates da campanha passada.

Sobre a evolução da equipe nesse aspecto, Vojvoda credita a melhora à maturidade e capacidade de análise da equipe.

“Tiramos um aprendizado das primeiras partidas em que começávamos ganhando e o adversário empatava o jogo. Então isso foi uma maturidade do time, e é importante, mas também são momentos do futebol. Temos que corrigir, olhar, analisar e partir daí encontrar a resposta ao que acontece no jogo e o time foi encontrando essa maturidade”, disse o técnico.