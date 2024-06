Academia Enem abre 3 mil novas inscrições em Fortaleza

O Programa Academia Enem 2024 está com inscrições abertas até o próximo dia 17 de junho por meio do Portal da Juventude. Ao todo, são ofertadas três mil vagas para estudantes que desejam fazer preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou outros vestibulares. Podem participar estudantes que estejam cursando ou que já concluíram o ensino médio, com prioridade para jovens da rede pública.

O Academia Enem, que existe há 11 anos, oferece benefícios como aulas nas modalidades presenciais e on-line, por meio da plataforma de estudo FB Online, simulados, fardamento, videoaulas, além de material didático exclusivo e transporte gratuito. É ofertado pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Instituto Juventude Inovação.