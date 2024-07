Com 17 gols, Fortaleza tem o melhor ataque como mandante na Série A 2024

Ao todo, entre todas competições, são 17 partidas sem ser derrotado em casa, com nove vitórias seguidas no atual recorte

Vivendo a reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza detém o melhor ataque da competição em jogos como mandante. Ao todo, são 17 gols marcados nos 10 jogos que disputou em seus domínios. A única equipe que iguala o número é o Cruzeiro, que tem a mesma marca com três jogos a menos.

Tem sido difícil para os visitantes enfrentar o Tricolor na Arena Castelão. Ao todo, entre todas competições, são 17 partidas sem ser derrotado, com nove vitórias seguidas no atual recorte. Como mandante, nenhum time da Série A conquistou mais pontos na atual edição do Brasileirão.

O Leão do Pici já soma 24 pontos em casa no Campeonato Brasileiro. Foram sete vitórias e três empates. Ainda invicto e com o melhor ataque nesta condição, o time de Vojvoda tem também a terceira melhor defesa, com apenas seis tentos sofridos em seus domínios.