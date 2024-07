Com obras no entorno, Praia dos Crush encara oscilação de movimento

Movimentação de banhistas na Praia dos Crush, em Fortaleza Crédito: Matheus Souza / Especial para O POVO

A manhã do penúltimo domingo de julho teve movimentação tranquila na Praia dos Crush — também conhecida como Praia do Lido, em Fortaleza. O local, que tradicionalmente recebe grande quantidade de pessoas nas férias, teve fluxo mediano nas primeiras horas do dia. Longe de estar vazia, a areia da Praia de Iracema também não lotou. Segundo Mariana Damasceno, que vende bebidas na região há quatro anos, a quantidade de pessoas tem caído continuamente, ao longo dos anos. Para ela, o motivo é a quantidade de obras consecutivas no local. "O pessoal pensa que está fechado, vai mais lá para baixo", indica, apontando em direção à Praia do Havaizinho, entre a Ponte Metálica e a Ponte dos Ingleses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na parte onde Mariana trabalha, tapumes metálicos cercavam uma grande área — vazia — de areia entre o calçadão e diversas barracas, incluindo a dela própria. Antes, o local abrigava quadras da Prefeitura de Fortaleza para a prática de esportes de praia.

Priscila Fontenele, que divide o ponto de vendas com Mariana, pontua que, ao menos nos fins de semana, a clientela aumenta. "Pela manhã normalmente vem o pessoal que mora aqui", diz ela. "À tarde, o movimento melhora: a partir de duas horas, ninguém tem sombrinha mais para alugar". Aos domingos, Priscila e Mariana trabalham em ambos os turnos. Mas nem todos os vendedores parecem compartilhar esta disposição: entre as 9 horas e 10h30min, período em que O POVO esteve no local, pouco mais de metade das barracas permaneceu fechada. Aqueles que decidiram abrir admitiram não ter tido um ritmo intenso de vendas. A quantidade de banhistas não seria notável nem pela abundância, nem pela escassez, em outras épocas do ano. Em período de férias, no entanto, a movimentação de fato parece abaixo do esperado.