Festival Halleluya é ponto de doação de sangue até domingo, 21

De acordo com Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores do Hemoce, a expectativa é superar o número de doações em relação à edição de 2023, que chegou a 944.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) em parceria com o Festival Halleluya recebe doações de até o próximo domingo, 21, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza. Iniciativa visa manter os estoques de sangue no Hemoce durante julho, quando a população viaja de férias e as doações têm queda.

“Nossa expectativa é ultrapassar o número de doações que foram realizadas ano passado, chegar talvez em mil”, afirma.

A parceria com o festival surgiu em 2003, quando o evento ainda acontecia no Parque do Cocó. “O Halleluya nos ajuda a manter o estoque no mês de julho, quando acontecem as férias. A população viaja e as doações diminuem um pouco.”