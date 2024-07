Festival Halleluya: 3º dia tem público reúnido para shows de Fábio de Melo e Thiago Brado

O Festival Halleluya, organizado pela Comunidade Católica Shalom, chegou ao seu terceiro dia de evento nesta sexta-feira, 19, com a missa presidida pelo padre Adler Trindade, no palco principal Alive, por volta das 18 horas. A celebração acontece no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza, com destaque para apresentação do padre Fábio de Melo.



De acordo com uma das organizadoras do festival, a missionária Tatiane Rodrigues, além das atrações no palco principal, mais três palcos estão espalhados na Arena Halleluya.

“Temos o Espaço da Misericórdia, onde fica Jesus no santíssimo sacramento; sacerdotes atendendo confissões; missionários que podem oferecer aconselhamento; o Espaço Kids, onde as crianças acompanham uma programação que varia entre a santa missa, momento de oração, teatro e shows”.

No evento, também ocorrem duas ações solidárias: arrecadação de alimentos, que já atingiram mais de 800 kg arrecadados.