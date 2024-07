Festival do Pratinho espera receber 7 mil pessoas até a tarde deste domingo

Estação das Artes recebe segunda edição do Festival do Pratinho Crédito: Matheus Souza

Os apaixonados por pratinhos têm até às 16h deste domingo, 21, para aproveitarem a segunda edição do “Festival do Pratinho”. O evento está sendo realizado no Complexo Estação das Artes, e a entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível. O festival é realizado pelo Mercado AlimentaCE, equipamento da Secretaria de Cultura do Estado, gerido pelo Instituto Mirante.

A segunda edição do festival tem dois dias. No sábado, 20, os organizadores do evento estimam que cerca de três mil pessoas foram ao local. Para este domingo, dia de encerramento do evento, a expectativa é que aproximadamente quatro mil pessoas prestigiem o festival.

Na edição deste ano, vinte empreendedores de diversas cidades cearenses, como Fortaleza, Icó, Aracati e Fortim, além dos seis restaurantes que compõem o Mercado AlimentaCE, participam do encontro. "É importante essa regionalização para trazer pessoas de outras localidades que, inclusive, têm outra cultura de pratinho," afirma Marina Araújo, diretora do Mercado AlimentaCE.

Para ela, a repercussão do festival entre o público tem sido positiva. “A gente está bem feliz com essa repercussão. As pessoas estão gostando muito. E ano que vem promete, com certeza”, garante.

Na edição deste ano, o “Festival do Pratinho”, traz, além dos pratinhos tradicionais, opções veganas, sem lactose ou glúten. Os preços dos pratinhos variam de R$ 10 a R$ 20.

Além disso, o festival de 2024 conta com a gestão responsável do lixo. Em vários locais do espaço estão disponíveis contêineres de lixo, com identificação de quais resíduos devem ser despejados ali. Em seguida, esse material é levado para outro local, onde catadores da associação de catadores do bairro Moura Brasil ficam responsáveis pela separação e reciclagem corretas dos resíduos.

Guia V&A: onde comer com as crianças nas praias de Fortaleza A professora Ana Cláudia Abreu aproveitou o domingo para levar a família para o festival. Ela, que não tem costume de comer pratinhos no dia a dia, resolveu conhecer o festival. “Achei muito interessante. Nunca tinha ido a um festival de pratinho”, diz. Cláudia elogia o fato do festival disponibilizar várias opções, inclusive para pessoas com restrições alimentares.

Cézar Gomes, de 71 anos, também aproveitou o domingo para conhecer o festival. “Essa ideia de festival de pratinho é espetacular, com muitas opções. Cada um vai oferecer a sua especiaria, a sua qualidade. Muito bom”, avalia.