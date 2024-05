Hemoce realiza campanha para conscientizar a doação de sangue entre os jovens

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-02-2024: A campanha acontece até o dia 31 de maio (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Visando aumentar as doações de sangue do público jovem, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) inicia nesta sexta-feira, 24, uma campanha de incentivo à doação voluntária. “Fazer o bem tá na veia” se realiza até o dia 31 de maio, na sede do Hemoce em Fortaleza e nas unidades espalhadas por Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá. A campanha quer trazer a atenção dos jovens para a importância da doação de sangue voluntária e anônima, mas também criar consciência solidária e contribuir para a chegada de novos doadores regulares. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A coordenadora de captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima, afirma que a ideia é desenvolver a responsabilidade social dos jovens em doar sangue regularmente. “Convidamos a juventude cearense a viver essa experiência de doar pela primeira vez e a experimentar essa sensação de ajudar a salvar vidas”, diz.

Semana do Jovem Doador: Hemoce realiza ações de conscientização nas escolas A campanha integra a Semana do Jovem Doador no Ceará, em atividade desde 2022. A ação acontece duas vezes ao ano: na última semana de maio e na última semana de outubro. A medida, implementada com a lei nº 18.283/22, tem o objetivo de conscientizar os alunos da rede estadual de educação sobre a importância da doação regular para aumentar o estoque de hemocomponentes. Para doar, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Adolescentes devem apresentar o documento de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal. Em Fortaleza, a população pode doar na sede do Hemoce, na avenida José Bastos, no bairro Rodolfo Teófilo, e no posto de coleta da Praça das Flores, na avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota. Já no interior do Estado, os voluntários podem fazer suas doações nas unidades regionais, localizadas em Crato, Sobral, Quixadá, Iguatu e Juazeiro do Norte. As doações podem ser agendadas pelo site Doador Hemoce ou pelos telefones das unidades. Serviço Saiba onde doar Sangue em Fortaleza e interior do Estado Hemoce Fortaleza

Endereço: av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo

Telefone para contato: (85) 3208-0800 Hemoce Praça das Flores Endereço: av. Desembargador Moreira, s/n - Aldeota

Telefone para contato: (85) 99706-0585