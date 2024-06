Hemoce realiza programação alusiva ao Dia Mundial do Doador

O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado no dia 14 de junho e tem o intuito de incentivar à doação de sangue regular

Comemorado em 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue incentiva e agradece às doações regulares. De acordo com o Ministério da Saúde, até março deste ano, foram realizadas 731.734 doações no Brasil, sendo 27.503 somente no Ceará.

Para celebrar, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) realiza nesta sexta-feira, 14, e sábado, 15, uma programação para homenagear os doadores que, voluntariamente, ajudam a salvar vidas.

Aqueles que compareceram à sede do Hemoce, na avenida José Bastos, em Fortaleza, nesta sexta-feira, foram recebidos com o show de humor de Madame Mastrogilda, a atração musical de Vanice Belchior e do Coral Hemocanto.