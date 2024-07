Festival Halleluya tem início buscando reforçar a promoção da paz

Além das atrações o festival contou com espaços como a Arena Halleluya, Arena Cultural, Halleluya Kids, que é voltada para crianças, praça de alimentação, brechó, livraria, posto de arrecadação de alimentos e um posto de coleta de bolsas de sangue e cadastro de medula óssea do Hemoce.

Milhares de pessoas prestigiaram a abertura do Festival Halleluya 2024, na noite desta quarta-feira, 17, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza . Fiéis renovaram a fé no evento, que neste ano busca reforçar a promoção da paz, em um momento onde uma onda de violência atinge o Ceará.

De acordo com Tatiane Rodrigues, missionária da comunidade Shalom e uma das organizadoras do evento, houve mudanças pontuais da festa em relação aos anos anteriores, como a ampliação do Camping e um palco chamado 'Street', onde presentes podem acompanhar apresentações artísticas diversas.

Além disso, ela pontua que neste ano o evento busca fortalecer o conceito de ser uma cidade de paz. "Famílias se confraternizam, pessoas celebram aniversários, tem espaços para as crianças e jovens (...) Com todas as atividades que oferecemos, pretendemos que as pessoas voltem para casa com o sentimento de que aqui elas viveram uma experiência de paz”, afirma a organizadora.

Confira fotos do evento: