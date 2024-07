Nina 2.0 tem 111 denúncias de importunação sexual no primeiro semestre

A plataforma de denúncias Nina 2.0, ferramenta da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), registrou 111 denúncias de importunação sexual nos coletivos da frota que atende a Capital, totalizando 580 registros desde seu lançamento em setembro de 2022.

Do total do balanço, 81% das denúncias foram feitas pela própria vítima e 19% por testemunhas, com a maioria das denúncias feitas por mulheres entre 19 e 29 anos – representando 79% do total.

O registro da denúncia é feito pelo número de WhatsApp 85 9 3300- 7001. Conforme a gestora da plataforma na Etufor, Rayana Mangueira, a denúncia feita pelo aplicativo no momento da denúncia, a vítima pode informar o número da linha, o número do veículo, o sentido que a linha percorria no momento do ocorrido e as características do suspeito para que as imagens possam ser resgatadas e utilizadas nas investigações.