Policial militar de folga impede assalto e rende suspeito em Fortaleza

Um agente da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) impediu que uma mulher fosse assaltada por um homem de 18 anos, na rua Dr. José Dutra, no bairro Mondubim, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 17.

Conforme a Polícia Militar, o agente estava passando pela região quando identificou que o homem estava assaltando uma mulher.

Na oportunidade, o PM interveio, reagindo e capturando o suspeito de 18 anos, que fingia estar munido de arma de fogo para a ameaçar a vítima.