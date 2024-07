Autuado por morte de veterinário no Edson Queiroz tem prisão preventiva decretada

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

“A gravidade em concreto da conduta atribuída ao flagranteado é bastante elevada, pois há indícios de que praticou o crime de homicídio qualificado, mediante uso de arma de fogo, em plena via pública, com indicativos de motivo fútil , utilizando-se de traição e emboscada, a revelar um maior grau de periculosidade”, afirmou o magistrado.

Na decisão, o juiz Flávio Luiz Peixoto Marques ressaltou que a prisão de Romualdo Sousa Barros, 36 anos, era necessária devido à “gravidade em concreto da conduta perpetrada, uma vez que o autuado premeditou a ocorrência do grave delito”.

O veterinário morreu ainda no local do crime. A namorada de Saul também estava no carro e foi atingida por dois disparos. Ela foi socorrida a uma unidade hospitalar e seu quadro é estável.

Após o crime, Romualdo fugiu, tendo sido preso na manhã de sexta-feira, 5, em uma residência do bairro Curió. O suspeito chegou a tentar se passar por uma terceira pessoa, mas, logo depois, confirmou sua identidade e confessou o crime.

Em entrevista coletiva na sexta, o delegado-geral Márcio Gutiérrez afirmou que Romualdo tinha “problemas de relacionamentos” e “dificuldade de cumprir regras e normas no trabalho”, motivos que teriam levado ao crime.