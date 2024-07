Caminhão desgovernado atinge casas e carro no Crato

Um pessoa ficou presa às ferragens do carro atingido pelo caminhão. O caminhão destruiu o carro com a força da batida

Um caminhão sem freio causou um acidente no município do Crato na manhã desta terça-feira, 16. O incidente aconteceu no distrito de Dom Quintino, zona rural da cidade, onde o caminhão desgovernado atingiu quatro casas, uma motocicleta, um carro e derrubou um poste. Um protesto foi feito por moradores após o acidente.

Pessoas no local ajudaram a resgatar uma pessoa que ficou presa às ferragens do carro, e o veículo ficou destruído com a força da batida. A vítima foi levada ao hospital sem ferimentos graves, e os outros dois passageiros do carro saíram ilesos. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.