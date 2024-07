Saiba quais municípios do Ceará têm mais pré-candidaturas a prefeito até agora

Fortaleza conta com oito pré-candidaturas Crédito: Montagem/O POVO

Na maior parte dos municípios cearenses, a disputa pelas prefeituras é marcada por um embate direto - e acalorado - entre dois postulantes: situação e oposição, com alguns casos nos quais há uma terceira via integrando a disputa. No entanto, em certos municípios do Ceará, ocorre um acúmulo de nomes, que chegam a somar quatro, cinco, sete e até nove pré-candidaturas a uma única vaga no Executivo. O POVO coletou seis municípios no Ceará, nos quais há ao menos quatro postulantes à Prefeitura Municipal. O maior número está na capital Fortaleza, que, até o momento, contém oito pré-candidaturas lançadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seguir, em número de pré-candidaturas, há a disputa em Iguatu, que soma sete nomes; Sobral, com seis; Caucaia soma cinco; e, por fim, Maracanaú e Juazeiro do Norte integram a lista com quatro pré-candidatos cada um.

Cinco dos seis municípios contêm mais de 100 mil habitantes, sendo eles, por ordem de população: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. A única exceção é Iguatu, que tem 98.064 habitantes, segundo o Censo de 2022, do IBGE, e mesmo assim está em segundo lugar na lista com o maior número de postulantes. O número, vale lembrar, não é imutável. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, foram retiradas as pré-candidaturas de Davi de Raimundão (MDB) e do atual vice-prefeito Giovanni Sampaio (PSB) para apoiar o candidato petista, Fernando Santana. A movimentação, neste caso, ocorreu após a definição de que a cidade não estaria apta a ter segundo turno, por não ter atingido o montante de 200 mil eleitores. Das cidades citadas, apenas Fortaleza e Caucaia têm a possibilidade de um segundo turno.

Além do apoio a pré-candidaturas de outros partidos, muitos lançam pré-candidaturas para ficarem à disposição da escolha da sigla ou da federação. Ocasião assim ocorreu em Fortaleza, quando cinco políticos disputaram a pré-candidatura do PT, caso no qual a escolha de apenas um nome era obrigatória, já que todos integravam o mesmo partido. Em Barbalha, o ex-prefeito do município, Argemiro Sampaio (União Brasil), chegou a dizer que nove filiados ao PSDB ou ao União Brasil disputavam a chapa de oposição apoiada por ele e pelo também ex-prefeito Rommel Feijó. Assim, desde o princípio, sabia-se que as nove pré-candidaturas não se sustentariam. O nome escolhido acabou sendo o de Antônio Neto (PSDB). A tendência, portanto, foi de afunilamento e seguirá sendo. No próximo dia 20, inicia-se o período de convenções partidárias, nas quais os partidos oficializam formações de chapa e coligação. Após o período, os nomes deixam de ser pré-candidatos e passam a ser oficialmente candidatos. Os nomes colocados na popularmente chamada "pré-campanha" podem mudar até a realização da convenção partidária. As legendas têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o evento pode ser realizado de forma presencial, virtual ou híbrida. Fortaleza: nove pré-candidaturas O cenário de Fortaleza conta com oito postulantes, dentre eles o pré-candidato à reeleição, prefeito José Sarto (PDT). Os nomes da oposição incluem pré-candidatos à esquerda, como Evandro Leitão (PT), Técio Nunes (Psol), Zé Batista (PSTU) e Haroldo Neto (UP). Há também os postulantes mais à direita, como André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Eduardo Girão (Novo). Mais ao centro, aparece o nome do deputado federal Célio Studart (PSD), que apesar de se apresentar como pré-candidato, ainda não teve o nome confirmado pelo próprio partido, que negocia o cargo de vice na chapa de Evandro Leitão. Até o momento, todos sustentam a pré-candidatura, sem possibilidade de união. Nos nomes da direita, no entanto, houve uma sinalização de conversas sobre aliança por parte do pré-candidato Wagner com o deputado André Fernandes, o que foi negado por André pouco depois.

Iguatu: sete pré-candidaturas Segundo maior município em número de pré-candidatos, Iguatu conta com sete nomes à Prefeitura. O prefeito está no segundo mandato, ou seja, não está apto à reeleição. Como nome da base, lançou Rafael Gadelha (PSD). Além dele, integram a disputa: Ilo Neto (PT), filho do ex-prefeito Agenor Neto; Sá Vilarouca (PSB), empresário; Roberto Filho (PSDB), filho do ex-prefeito de Iguatu Roberto Costa; Ronald Bezerra (União Brasil), presidente da Câmara dos Vereadores; Capitão Pedro Helder (PL), policial militar, e Augusto Correia (PMN). Sobre alianças, o articulador da campanha de Sá Vilarouca, o deputado estadual iguatuense Marcos Sobreira (PDT), disse acreditar em uma união de partidos em oposição à pré-candidatura petista, de Ilo Neto (PT), e ao nome a ser indicado pelo atual prefeito, Ednaldo, agora estabelecido como o de Gadelha. Sobral: 6 pré-candidaturas O prefeito Ivo Gomes (PSB) definiu a ex-governadora Izolda Cela (PSB) como pré-candidata à sucessão. Além dela, concorrem o deputado estadual Dr. Oscar Rodrigues (União Brasil), o instrutor de tiro David Proarmas (PL), a pedagoga Edna Guerra (Novo), o ex-vereador Marco Prado (Cidadania) e Pedro Aurélio (Agir).