Fortaleza tem redução de 60% dos casos de dengue no primeiro semestre de 2024

Comparado ao mesmo período de 2023, Fortaleza teve redução de 60% nos casos de dengue no primeiro semestre de 2024. De janeiro a junho, foram 1.465 casos confirmados na Capital. No ano anterior, foram 3.651 na primeira metade do ano.

A informação foi compartilhada nas redes sociais do prefeito José Sarto (PDT). “Esse resultado mostra que nossa Capital é um grande exemplo, diante do que vimos acontecer este ano em outras cidades do país, onde houve avanço dos casos de dengue”, disse.