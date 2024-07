Fortal 2024: TopBus realizará operação especial para o evento

O TopBus também está operando exclusivamente na modalidade porta a porta em todas as viagens e o serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana

Clientes que utilizam o TopBus, aplicativo de viagens compartilhadas sob demanda em Fortaleza, poderão ganhar 20% de desconto em todas as corridas se realizarem o pagamento do serviço via Pix. A promoção é válida durante o mês de julho, incluindo os quatro dias de Fortal (18 a 21 de julho).

Para atender a demanda de foliões do Fortal 2024, o TopBus oferecerá um serviço exclusivo para a micareta. Aqueles que têm interesse em utilizar o equipamento poderão solicitar a viagem pelo aplicativo. No local do evento, haverá pontos de embarque e desembarque estratégicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste mês, o TopBus está operando exclusivamente na modalidade porta a porta em todas as viagens, considerando, além das férias, os diversos eventos que estão ocorrendo na Cidade. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.