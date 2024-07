Idoso aguarda cirurgia há 4 meses em hospital de Fortaleza: "Disseram que não tinha material"

Gilberto Otaviano dos Santos, 79, espera há quatro meses por uma cirurgia para retirada de hérnia nos testículos no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza. A família do paciente afirma que o hospital os comunicava de falta de telas cirúrgicas necessárias para o procedimento e de anestesista. A unidade nega a insuficiência de insumos ou profissionais.

Conforme Ruthbergson dos Santos, filho de Gilberto, a hérnia foi descoberta durante o tratamento de câncer de intestino do pai. Em outubro de 2023, o paciente precisou fazer uma cirurgia para retirada de parte do órgão, também no HGCC, realizando uma colostomia. Durante o procedimento, foi constatada a presença da hérnia.