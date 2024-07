Esfriou? Fortaleza registra menor temperatura do ano nesta terça-feira, 16

Primeiras horas da manhã registraram menores temperaturas no Estado; Fortaleza registra sua menor temperatura do mês de julho

A manhã desta terça-feira, 16, foi a mais fria do ano em Fortaleza. Com 22.3°C, a cidade superou a marca registrada no último dia 11 de fevereiro, quando os termômetros na Capital atingiram 22.5°C, também nas primeiras horas.

De acordo com a Funceme, o índice mais ameno em terras alencarinas e em todo o Ceará foi causado por uma baixa nebulosidade, que propiciou o aumento da amplitude térmica.

“É normal a partir do momento em que temos uma previsão de céu sem nuvens. Quando nós temos uma previsão de céu sem nuvens, a gente costuma ter uma amplitude térmica. Por quê? Porque a gente tem muita perda de radiação noturna, né? Com isso acabam tendo bastante temperaturas mínimas no Estado”, explica o meteorologista da Funceme, Vinicius Oliveira.