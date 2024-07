Bairros de Fortaleza terão abastecimento interrompido nos próximos dois dias; veja quais

Alguns bairros de Fortaleza terão o abastecimento de água interrompido temporariamente nesta quarta, 17, e quinta-feira, 18. Ao todo, até 16 bairros podem ser atingidos pelas quedas no fornecimento em diferentes momentos durante o período.

De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), os intervalos foram programados previamente e serão utilizados para a implementação de melhorias no abastecimento das regiões.