Jabuti é resgatado no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza

Animal foi resgatado em via pública, no bairro Edson Queiroz, pela 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

A 1° Companhia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionada por moradores do bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, no último sábado, 13, para resgatar um jabuti.

Por volta das 15 horas, um morador acionou a composição do BPMA,alegando que o jabuti estaria na via pública do bairro. Os PMs localizaram o animal, que estava em boas condições.

Após a avaliação inicial, o jabuti - pertencente à família dos Testudinidae -, foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado no bairro Guajerú.