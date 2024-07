Obras de urbanização no Serviluz chegam a 40% de conclusão

As intervenções incluem urbanização no espigão da praia do Titanzinho, na avenida Leite Barbosa e novo surf point. A obra tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2024

Com um investimento de aproximadamente R$ 3,9 milhões, as intervenções executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) no espigão da Praia do Titanzinho e na avenida Leite Barbosa, no bairro Serviluz, estão 40% concluídas. As obras no bairro de Fortaleza têm previsão de término para o segundo semestre de 2024.

Um dos destaques do projeto é a urbanização do espigão da Praia do Titanzinho, que teve a obra iniciada em janeiro deste ano. A área de 700 metros está sendo pavimentada com piso intertravado.

A construção de escadarias facilitarão o acesso ao mar, beneficiando diretamente colônia de 200 pescadores. Até o momento, 70% das intervenções no Espigão estão concluídas, conforme a Seinf.