Sema realiza programação de férias no parque do Cocó

A programação de domingo se realiza em dois momentos, pela manhã e pela tarde, no Parque Estadual do Cocó neste domingo, 14

Conforme Vilma Freire, titular da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), as programações acontecem aos domingos durante o mês de julho, período em que há maior procura do parque para momentos de lazer.

Iniciando a temporada de Férias no Parque Estadual do Cocó, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) promove atividades voltadas para o público neste domingo, 14. Com aulas de yoga, zumba, dança de salão, Tai Chi Chuan, massoterapia, arvorismo e momentos de recreação, a programação de domingo se realiza em dois momentos: pela manhã e pela tarde.

A primeira parte da programação com as atividades, acontece das 7 às 12 horas, em paralelo com viagens de barco com duração de 20 minutos, de 1h10min e 2 horas, que devem ser agendadas com antecedência por telefone.

A programação de domingo finaliza com um momento estilo piquenique. “Vamos reunir pessoas e boa música e curtir um lindo fim de tarde. A ideia é aproveitar a luz do dia, ver um lindo pôr do sol e curtir a natureza do Parque Estadual do Cocó, de 17h às 19h. Será um dia de férias para toda a família”, comenta a secretária.