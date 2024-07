Exposições de arte são opções para as crianças nas férias em Fortaleza; veja fotos

Mês de julho é a cara das idas à praia, do passeio de bicicleta no parque e da pipoca no cinema. No entanto, se “bater a vontade” de fazer algo diferente com a criançada de férias, uma boa opção é aproveitar as mostras de arte disponíveis gratuitamente na cidade, tanto as convencionais como as imersivas e interativas.

Um desses lugares é a Pinacoteca do Ceará, no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. Joselyse Carvalho, 42 anos, estava na exposição de tecnologia com Miguel, 9. Ele estava encantado com a animação “Descendo a escada”, de Regina Silveira, que exibia uma vertiginosa projeção de degraus.

“Ainda bem que não atacou a labirintite que eu acho que eu tenho!”, disse o menino. Questionado se já tinha ido a um museu antes, Miguel respondeu com naturalidade que já foi em vários.