Praia do Futuro terá motos do Samu para atendimentos de urgência durante as férias

A orla da Praia do Futuro, em Fortaleza, um dos pontos turisticos mais buscados por turistas e moradores recebe durante o período de férias as motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ação ocorre aos fins de semanas, das 9 às 17 horas, e visa garantir maior agilidade nos atendimentos de urgências durante as férias devido ao grande aumento de banhistas na orla.

Os veículos possuem desfibrilador automático, equipamento de imobilização de fraturas e kits de parto. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, atualmente a cidade possui seis motolâncias realizando rondas, com enfermeiro ou técnico de enfermagem, que trabalham em dupla, com uma moto equipada para atendimento clínico e outra para assistência a traumas.

A motolância presta atendimento pré-hospitalar imediato para as pessoas, garantindo estabilização para a vítima antes da chegada da ambulância, em casos do paciente precisar ser transferido para unidade hospitalar.