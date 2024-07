Colônias de Férias gratuitas em Fortaleza promovem formação cidadã e desconexão das telas

FORTALEZA-CE, BRASIL, 08-07-2024: Secretaria da Proteção Social está realizando colônia de férias gratuitamente no Passaré. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Durante julho, o mês de férias escolares, muitos pais e responsáveis encontram nas colônias de férias uma opção para manter as crianças ativas, longe das telas e, ainda, afastados dos perigos das ruas. Em Fortaleza, até o final deste mês, é possível encontrar iniciativas semelhantes e gratuitas direcionadas às crianças e adolescentes. Nos turnos manhã e tarde, a garotada pode participar de brincadeiras que incentivem a ludicidade, leitura, arte, esporte e o contato com a natureza. Até o dia 30 de julho, os centros comunitários, ABCs e circos escolas realizam o projeto "Brincando Divertidamente". Realizado pela Secretaria da Proteção Social (SPS), a iniciativa é voltada para crianças e adolescentes de cinco a 17 anos. As inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira, dia 10. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma das unidades que recebe o projeto é o Espaço Viva Gente (EVG), no bairro Passaré. Pela manhã, das 8 às 11 horas, a Colônia de Férias é voltada para crianças de cinco a 11 anos. Já durante a tarde, de 13 as 16 horas, as atividades são preferencialmente dedicadas ao público jovem, de 12 a 17 anos.

De acordo com Socorro Ximenes, coordenadora do Espaço Viva Gente, nas férias se destacam as brincadeiras tradicionais e lúdicas, como pular corda, bambolê, desenho e pintura. Além disso, há campeonatos de atletismo, futebol e dança, de acordo com a idade das crianças. Durante o mês, os jovens também podem realizar visitas a espaços educativos da cidade, como museus. “A coisa mais importante é acolher as crianças e tirá-las das ruas, onde elas podem ficar expostas a atividades não-positivas. Aqui estamos formando cidadãos. Isso também é de grande ajuda aos pais, pois muitos trabalham durante as férias escolares e não podem cuidar das crianças mais novas ou, às vezes, até estão em casa, mas não podem oferecer uma alimentação reforçada”, comenta a coordenadora. Nas Colônias de Férias, as crianças tomam café da manhã e, antes de sair, há um lanche reforçado que equivale a um almoço. Já quem chega à tarde pode consumir o mesmo lanche reforçado e, ao final do dia, há mais um lanche leve.

Nos equipamentos, as crianças podem interagir com outros jovens e resgatar brincadeiras antigas que estão se perdendo com o advento da tecnologia. Esse é o segundo ano que a pequena Maria Larissa, de 10 anos, participa da Colônia de Férias do EVG. "Hoje a gente brincou com balões e daqui a pouco eu vou jogar carimba", conta a moradora do Passaré. "Minha mãe gosta muito que eu venha, porque quando eu fico em casa eu fico só assistindo televisão. Eu só não gosto muito de acordar cedo", conta ela, rindo. FORTALEZA-CE, BRASIL, 08-07-2024: Secretaria da Proteção Social está realizando colônia de férias gratuitamente no Passaré. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Em meio a muita natureza, a garotada aproveitou o dia também brincando no parquinho do espaço, leu histórias sob a sombra das árvores e, ainda, pôde contemplar e aprender sobre plantas ornamentais, frutíferas e medicinais nas diversas hortas do local. Por volta das 11 horas, Lidiana Barros voltou ao Espaço para buscar a filha, Janiele Cecília, de 9 anos. Era o primeiro dia da garotinha na Colônia de Férias. "Pra mim é ótimo, porque eu trabalho em casa, mas eu não tenho muito tempo para brincar com ela. Aqui tem muitas crianças e ela pode fazer amizades", diz a mãe. Inscrições Realizam a Colônia de Férias "Brincando Divertidamente" os seguintes núcleos: