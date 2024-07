Piqueniques em espaços abertos de Fortaleza são opção de programação nas férias

O período de férias escolares é uma oportunidade para o merecido descanso e para usufruir de um tempo de qualidade com a família ou com as pessoas de convívio cotidiano. Uma ideia de programa é separar uma toalha bonita, escolher lanches mais leves e admirar a natureza no fim de tarde. Na capital cearense, há opções ao ar livre para fazer os piqueniques.

O contato com a beleza natural – que por muitas vezes passa despercebida – pode criar boas memórias. A jornalista Sara Rebeca Aguiar conta que gosta de levar seus filhos, Gabriel, de 12 anos, e Lucas, de 9 anos, para piqueniques em família desde que eles eram mais novos.