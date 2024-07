Litoral de Fortaleza tem 22 trechos próprios para banho neste fim de semana

A população de Fortaleza poderá desfrutar de 22 dos 33 trechos do litoral que banham a Capital neste fim de semana. As informações são do Boletim de Balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira, 12.

Praias de Fortaleza: confira pontos próprios para banho



Leste



Praia do Caça e Pesca - Na altura da rua Germiniano Jurema

Praia do Futuro - Na altura da capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-Vidas 09

Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08

Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

Praia do Futuro - Na altura da Av. Carlos Jereissati

Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares

Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I

Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus

Praia do Titanzinho

Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos

Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba



Centro



Praia do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

Praia do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe

Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

Praia do Meireles - Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles - Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro

Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Praia de Iracema - Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica



Oeste



Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges

Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes