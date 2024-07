Almoço coletivo no Sana reúne cerca de 90 crianças de comunidades carentes em Fortaleza

Ação teve o objetivo de proporcionar momento de lazer às crianças dos conjuntos residenciais Maria Tomásia e José Euclides. Evento de cultura nipônica ocorre no Centro de Eventos do Ceará

Cerca de 90 crianças dos conjuntos residenciais Maria Tomásia e José Euclides, em Fortaleza, participaram de um almoço coletivo nesta sexta-feira, 12, no Sana, no Centro de Eventos do Ceará. A ação foi desenvolvida pelos voluntários das Cozinhas Solidárias do Jangurussu e do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), com o objetivo de gerar um momento de lazer no tradicional evento de cultura nipônica.

De acordo Airton Gleison, coordenador do programa Zona Viva, que também participou da organização da excursão, a ação “proporciona uma oportunidade de tirar as crianças do território, e muitas delas nunca saíram por conta desse cenário de violência”.

Para ele, a ação das Cozinhas Solidárias é fundamental para que as crianças possam aproveitar a cultura e as possibilidades de lazer que o evento oferece. O tenente-coronel da Polícia Militar Leandro Ribeiro, comandante da Área Integrada de Segurança 3, disse que as forças policiais deram apoio aos organizadores.