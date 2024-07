Acfor multa Cagece por não realizar a reconstrução da pavimentação após obras

A Agência de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (Acfor) multou a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) por não realizar a recuperação da pavimentação dentro das normas estabelecidas no contrato de concessão de serviço . A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, na última segunda-feira, 8.

Em nota, a Cagece afirmou que “irá analisar o inteiro teor das notificações, de modo a verificar se são procedentes. Caso seja necessário, a companhia se posicionará por meio de informações e/ou soluções”.

De acordo com o Diário Oficial do Município, as multas são referentes à reconstrução do asfalto em trechos do Loteamento Cartier, no bairro Mondubim; avenida Senador Virgílio Távora com a rua Desembargador Leite Albuquerque, no bairro Aldeota; avenida Antônio Justa, no bairro Varjota; e rua Tibúrcio Frota, no bairro São João do Tauape.

O superintendente da Acfor, Paulo Henrique Lustosa, explicou que a Cagece recebeu 237 notificações entre janeiro e junho deste ano. Desse quantitativo, 39 são relacionadas ao pavimento das ruas e o restante são referentes às denúncias de falta de água ou irregularidades nos serviços prestados pela Companhia.