Sistema Fecomércio leva IA e games para o Sana 20024

O Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc e Senac, participará novamente do Sana 2024 usando Mundo dos jogos e inteligência artificial. Henrique Javi, Superintendente de Ações Integradas do Sistema Fecomércio Ceará e Dirtetor Regional do Sesc Ceará, destaca a importância da presença da Instituição em mais uma edição do Festival. “Eventos como o Sana permitem mostrar como o Sistema Fecomércio impacta diversas gerações e se torna parte da vida dos cearenses, independente da idade ou forma de comunicação. Por meio do sana, a nova geração tem acesso a todas as riquezas culturais e educacionais oferecidas pelo Sistema”, pontua.

Na programação do Palco Sesc Art&Fest haverá concursos de Cosplay e K-pop Cover; palestras com Tichina Arnold, que interpretou a personagem Rochelle da série "Todo Mundo Odeia o Chris"; e painel com Mônica Sousa, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções e inspiração para a criação da Mônica dos quadrinhos, e Sydney Gusmão, jornalista, editor do Universo HQ.

Já no Palco Senac Games, o público confere o painel sobre as experiências no desenvolvimento de games com estudantes do curso de Programação de Jogos Digitais do Senac, além de palestras sobre o futuro da criação de jogos, o mercado game e o uso da IA, a revolução da inteligência artificial no futuro das profissões na área de games e como os jogos indie ganharam o mundo. Ações de Solidariedade

Os visitantes do Sana 2024 também poderão contribuir para o combate à fome e ao desperdício de alimentos através do ingresso solidário, doando 1kg de alimento para o programa Mesa Brasil e pagando meia-entrada. O Mesa Brasil atua na segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade e inclusão social, sendo o maior banco de alimentos do País.

SERVIÇO:

Sesc e Senac no Sana 2024

Local: Centro de Eventos do Ceará

Dias: 12, 13 e 14 de julho

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/sana-2024-parte-2/2320733

Programação:

Palco Sesc Art&Fest Sexta - 12/07

13h30 - Homenagem Akira Toriyama

14h20 - Apresentação da peça This is Me

15h - Concurso COSPOBRE

16h10 - Show da Banda Super Geek

17h20- Show da Banda Xmetal

18h - Show da Banda VMZ Sábado - 13/07

11h30 - Mostra Sesc HQ de Pacoti

12h - Concurso Cosplay

15h - GEEK AÇÃO

16h40 - Painel com Mônica Sousa e Sidney Gusman, da Mauricio de Sousa Produções.

17h40 - Palestra com os dubladores Gilberto Baroli, Letícia Quinto e Hermes Baroli

19h - Peça This is Me

19h30 - Premiação do concurso Cosplay, apresentação e SK-SOLO Domingo - 14/07

11h30 - Peça This is Me

12h - Concurso K-pop Cover

15h - Palestra com Tichina Arnold - personagem Rochelle de “Todo Mundo Odeia o Chris”

16h - Concurso Lip Synk Batlle Drag Queen

17h45 - Show Camerata da UFC

19h - Premiação SK-Cover e Show Case

Palco Senac Games Sexta - 12/07

14h e 14h30 - Painel: Experiência no desenvolvimento de game com estudantes do curso de Programação de Jogos Digitais do Senac Sábado - 13/07

13h e 13h20 - Painel: Experiência no desenvolvimento de game com estudantes do curso de Programação de Jogos Digitais do Senac

13h40 - Palestra: Desvendando Game Engines: O futuro da Criação de Jogos com Italo Abreu.

14h - Palestra: A revolução da IA no futuro das profissões na área de games com Marcelo Minutti.