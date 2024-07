Homem condenado por matar e esquartejar vendedor em Fortaleza é preso novamente

Bryan Santos Barroso, um dos homens condenados por matar e esquartejar o vendedor Eduardo Lima, 20, em Fortaleza, no ano de 2020, voltou a ser preso. O homem estava há quase sete meses como foragido da Justiça e foi detido em flagrante, no último dia 1° de julho, após ameaçar e agredir um desafeto.

No geral, oito pessoas foram condenadas pela morte do comerciante. Vítima vendia produtos de limpeza quando foi capturada no bairro Barra do Ceará e levada para uma área de mangue, onde foi executado.

Em novembro de 2023, Bryan foi posto em liberdade junto a outros acusados, com aplicação de medidas cautelares, mas rompeu o sinal do aparelho eletrônico e desde então estava foragido. As informações constam no Auto de Prisão em Flagrante (APF).