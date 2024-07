Homem é preso após furtar cerca de três metros de fio de cobre em Fortaleza

Um homem de 30 anos foi capturado pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) por suspeita de furto de fios de cobre de serviço telefônico. A ação aconteceu no bairro Aldeota, em Fortaleza, e contou com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Operadores do Nuvid visualizaram um homem cortando fios de cobre de serviço telefônico e acionaram imediatamente uma equipe de policiais militares que realizavam patrulha no local. O grupo se dirigiu ao local designado, onde abordou e deu voz de prisão ao homem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe apreendeu cerca de três metros de fios de cobre e duas facas. O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP), unidade que fica responsável pela região, onde foi autuado em flagrante por furto. O homem foi colocado à disposição da Justiça.