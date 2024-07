Fortim tem queda de energia após furto de 1 km em fios de cobre

Quatro postes de média tensão teriam sido danificados durante a ação. Enel previa retorno do fornecimento de energia até as 14 horas

Parte do município de Fortim, localizado a 131 quilômetros (km) de Fortaleza, ficou sem abastecimento de eletricidade durante a manhã desta quarta-feira, 3, devido ao furto de cabos de energia. Ao todo, um km em fios de cobre foram removidos de quatro postes de média tensão, que também sofreram danos durante a ação.

De acordo com a Enel Ceará, empresa responsável pela rede elétrica do Estado, cerca de nove mil usuários foram prejudicados pela ação criminosa e devem ter a energia restabelecida até as 14 horas desta quarta.