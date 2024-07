Soldado da PMCE é condenado por criticar composição policial em grupo de WhatsApp

Homem deverá pagar três salários mínimos, R$ 4.236, para instituições pública ou privada com fins sociais. As críticas teriam sido proferidas após o reú ser multado em uma avenida da Capital

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) identificado como Lauryston Alexandrino Romualdo foi condenado pela Vara da Auditoria Militar, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), por publicação ou crítica indevida a uma composição policial. A infração que levou o policial a ser sentenciado aconteceu em 2019 por meio de grupo do WhatsApp, quando o réu reclamou após ser multado.

A audiência em que Lauryston Alexandrino foi condenado aconteceu no último dia 18 de junho. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no último dia 3 de julho.

O advogado do PM, Walmir Medeiros, disse que não recorrerá da decisão.“A sentença ficou estabelecida como uma prestação pecuniária, o cliente optou por pagar.”