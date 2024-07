Vapt Vupts em Fortaleza disponibilizam testagem gratuita para hepatites até 2 de agosto

Neste mês é realizada a campanha “Julho Amarelo” , que orienta sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais. Para promover a conscientização sobre a doença, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realiza, até o próximo dia 2 de agosto, a testagem para hepatites B e C e a vacinação contra as hepatites A e B .

As hepatites virais podem ser transmitidas por relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas, agulhas, alicates e outros itens pessoais, além de transfusão de sangue ou procedimentos sem biossegurança. Elas podem ser causadas pelos vírus A, B, C, D e E, sendo os vírus A, B e C mais comuns no Brasil. A vacina é a principal forma de prevenção das hepatites A e B.

No caso da hepatite C, o desafio é a testagem para detecção da doença. O tratamento das pessoas infectadas com o vírus tipo C é feito com antivirais de ação direta, durante 12 semanas. O uso do preservativo nas relações sexuais também é recomendado na prevenção de todos os tipos da doença.

De acordo com Anúzia Saunders, assessora técnica do GT de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/HIV/Aids) e Hepatites Virais da Covep, a doença é silenciosa e na maioria dos casos só apresenta sintomas em estágio avançado. “Portanto, a indicação é que todas as pessoas sejam testadas pelo menos uma vez na vida, principalmente para hepatites B e C”, explica.