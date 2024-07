Fotógrafo cearense JL Rosa morre aos 35 anos em Fortaleza

O fotojornalista João Lucas Rosa, conhecido como JL Rosa, morreu na noite dessa segunda-feira, 8, aos 35 anos, em Fortaleza. Com quase duas décadas de fotojornalismo, JL participou de projetos em renomados veículos de comunicação e venceu dois prêmios nacionais da área.

No período de 2019 a 2021, JL fez parte da equipe de fotografia do Grupo O POVO de Comunicação, no cargo de editor-adjunto. Companheiros de trabalho da época relembram a convivência com o amigo e destacam a paixão dele pela profissão.

“JL sempre foi animado, brincalhão, humano, se preocupava muito com a equipe e era uma pessoa que vibrava pela fotografia e pelo audiovisual. Era uma pessoa que se dava bem com todos, mas defendia suas ideias de fotografia e fotojornalismo”, recorda o atual editor-chefe de Fotografia do O POVO, Júlio Caesar.