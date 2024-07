Shows de Iza e Vitor Kley encabeçam segunda noite do "De Férias na PI"

O público já começa a se fazer presente desde o início da noite. Uma das primeiras a chegar, Railane Meneses, que se diz ansiosa pelo show do cantor gaúcho, destaca a organização do evento.

A movimentação para a segunda noite de shows do “ De Férias na PI ” começou no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza . Neste sábado, 6, o evento conta com shows de artistas como Brasil Makem, ex-participante do reality The Voice Brasil, e atrações de nível nacional, como os artistas Vitor Kley e Iza.

Em sua sétima edição, o evento é uma das principais atrações da Capital durante o mês de julho e reúne público de dentro e fora do Estado. Uma das turistas a prestigiar os shows no aterro é a atendente de caixa Karen Caroline, fã da cantora Iza.

Evento movimenta economia da Cidade

Em meio aos foliões e fãs dos mais diversos artistas que subirão ao palco durante o fim de semana, também se fazem presentes dezenas de comerciantes no aterrinho.

Com expectativa de bom público durante os shows, o evento se torna uma oportunidade de renda extra para os vendedores da Capital.

“A gente observa que tem muitos turistas. A cidade está muito movimentada, pessoal tem gostado muito dos shows que estão acontecendo. Nós como comerciantes também estamos gostando muito. A gente consegue uma rendazinha extra, pagar as contas, guardar um dinheirinho… pra gente tá maravilhoso”, afirma o bartender Jonas Maciel.

Plano operacional

Para garantir o bom funcionamento do festival, um plano operacional de segurança, mobilidade, trânsito, saúde e demais áreas foi montado visando o bem estar do público.

Entre os dispositivos disponíveis estão viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), bem como um ambulatório do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com a chegada de pessoas de diferentes pontos da cidade, uma das preocupações na organização era o grande fluxo de veículos de transporte por aplicativo no local do evento. Para isso, um esquema especial para facilitar esse tráfego foi montado, conforme explica o supervisor de fiscalização de Blitz da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Mauro Sérgio.