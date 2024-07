Coluna da Hora da Praça do Ferreira fica sem o relógio; equipamento passa por manutenção

Um dos principais monumentos de turismo da Cidade, o relógio da Coluna da Hora da Praça do Ferreira, localizado no Centro, foi retirado do local para receber manutenção. O equipamento de 13 metros está incompleto desde o fim de junho. Frequentadores da praça afirmam que o relógio já não estava funcionando há alguns meses.

Coluna da hora da praça do Ferreira está sem o relógio (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou que o relógio foi retirado no dia 26 de junho para receber manutenção nas máquinas e mostradores, e que o reparo vai ter duração de aproximadamente um mês, devendo ser devolvido à praça até o final desde mês de julho.