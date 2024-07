Semace: 16 trechos de praia estão próprios para banho em Fortaleza

O setor Centro concentra seis trechos próprios para banho, dos dez totais. As praias próprias são do trecho da Praia de Iracema , na avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica, até a Praia do Mucuripe , na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

A maior parcela dos trechos próprios estão localizados no setor Leste , que compreende 13 localidades. Neste recorte, são oito trechos próprios para banho nas Praias do Futuro , da Abreulândia e da Sabiaguaba .

O primeiro fim de semana de julho conta com 16 trechos de praia próprios para banho , na cidade de Fortaleza . Dados são válidos até este domingo, 7, e foram divulgados em boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar Praia do Meireles - Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06 Praia do Meireles - Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho Praia de Iracema - Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica

Oeste

Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes

Maioria das praias Fortaleza está imprópria para banho

Dos 33 trechos de litoral de Fortaleza, 17 estão impróprios para banho, segundo o boletim da Semace.

A maior parte destes trechos está na zona Oeste. Dos dez pontos de praias, oito não podem ser utilizados para banho. Dentre eles, concentram-se todos os dois trechos da Praia da Colônia e os seis trechos da Praia Barra do Ceará, além de um trecho trecho na Praia do Pirambu.

No Centro, são quatro os trechos impróprios. Eles consistem na Praia de Iracema/Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior I. Além disso, também não podem ser utilizados para banho os trechos da Praia do Mucuripe que vão da altura da Estátua Iracema do Mucuripe até o Porto dos Botes, na altura da rua Interna.

Na zona Leste, está imprópria a Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho. Além de trechos da Praia do Futuro: na altura da Areninha Praia do Futuro I; na altura da rua Francisco Montenegro; próximo ao Posto Guarda-vidas 6; na altura da Capela de Santa Terezinha; próximo ao Posto Guarda-vidas 9 e na Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema.