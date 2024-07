Férias na PI: Iza e Frejat fazem show gratuito neste fim de semana

Com shows gratuitos no Aterrinho da Praia de Iracema, Férias na PI acontece neste fim de semana

Uma nova edição do Férias na PI vai começar. Marcado para este fim de semana, o festival de música retorna este mês com shows gratuitos na Praia de Iracema. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 1º, nas redes sociais da Prefeitura de Fortaleza.

Reconhecido como um dos principais festivais de música da Capital, o Férias na PI acontece duas vezes no ano, sempre durante os meses de férias: janeiro e julho. Ocorrido em 5, 6 e 7 de janeiro, a primeira edição do evento de 2024 teve shows de Duda Beat, Nação Zumbi e Gilsons.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda parte do Férias na PI 2024, as apresentações acontecem nesta sexta-feira, 5, e no sábado, 6, sempre a partir das 19 horas. O evento gratuito contará com shows de Iza, Frejat, Paula Toller e outros artistas conhecidos nacionalmente.